Voyages: covid pass et codes couleurs, du changement en perspective

Si l’hiver arrive à grands pas, et avec lui, des inquiétudes sur l’évolution de la situation sanitaire, cela n’empêche à ce stade pas l’UE de cogiter deux chantiers qui auront un impact sur la capacité des Européens à voyager.

D’abord, l’extension de la base juridique européenne du certificat covid. On l’espérait le plus court possible, il avait donc été mis en place pour un an. Dans l’état actuel des choses, il expire donc le 1er juillet 2022.