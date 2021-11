Aad de Mos, ancien T1 d’Anderlecht: «Se fier uniquement aux datas ne fait pas vous un grand coach»

Votre confrère Guus Hiddink a déclaré dans une récente interview qu’un coach ne met jamais un point final à une carrière, qu’il ajoute juste une virgule. En 2021, de quoi se compose le quotidien d’Aad de Mos ?

J’ai toujours une vie axée autour de football. Je le suis de manière intensive et je continue à faire des analyses pour la télévision. Je m’occupe énormément de mes petits-enfants. J’ai un petit-fils qui joue football, je donne parfois un entraînement au club, je suis ses matches, Il n’a que 5 ans et il est affilié à un petit club amateur d’Eindhoven RPC. Pour le reste, je fais attention à ma santé et je vais en salle 3 à 4 fois par semaine. J’en profite aussi pour voyager de temps en temps.