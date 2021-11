Edward Still (SC Charleroi): «Van Cleemput n’est pas suffisamment remis pour affronter le Cercle»

Deux semaines après la claque reçue à l’Union Saint-Gilloise, le Sporting de Charleroi voudra se relancer au Cercle de Bruges ce samedi après-midi. « On a analysé et compris pourquoi on n’a pas été bon à l’Union. L’ambiance globale autour de ce match a probablement fait qu’il y a eu de la précipitation de notre côté et on a des pris deux des trois premiers buts sur des erreurs qu’on ne commettait en général pas cette saison », soulignait Edward Still. « On a montré les images ce jeudi et ça a permis de clore ce chapitre et de se tourner définitivement vers le Cercle. »

Et si le futur adversaire carolo pointe à la 17e place au classement, pas question de le sous-estimer pour autant. « Le Cercle mérite clairement mieux que sa place au classement. C’est une belle équipe, difficile à battre, comme le sont toujours celles entraînées par Yves Vanderhaeghe. Le Cercle dispose de profils très intéressants, notamment offensivement. Il n’a pris que deux points à domicile, mais là encore, il en méritait davantage contre le Standard, comme ce fut par exemple le cas à Genk il y a deux semaines. Tout est aussi parfois une question de spirale, mais au coup d’envoi du match de ce samedi, les deux points pris à domicile ne voudront rien dire. Cela n’aura pas d’influence sur la rencontre et on fera tout pour prendre les trois unités. »