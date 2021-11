Vente de 50% de Doccle à Isabel : l'ABC valide l'opération

De ce fait, Telenet et Isabel Group vont posséder chacun la moitié de la plateforme.

Doccle a été constituée comme start-up indépendante en 2012 par Telenet, Acerta et le Fonds national d'entraide (MC). Elle se définit comme la plus grande plateforme pour l'administration numérique en Belgique. Aujourd'hui environ 2,2 millions de Belges reçoivent, gèrent et conservent plus de 125 millions de documents par an sur Doccle.