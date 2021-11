Alexander De Croo réagit à Congo Hold-up: «Toute forme de corruption est totalement inacceptable»

« La révélation de cette affaire est une bonne chose », estime M. De Croo. « Toute forme de corruption est totalement inacceptable, a fortiori quand elle se fait au détriment des plus vulnérables comme ici. Il est dans l’intérêt même de la RDC que cette affaire soit révélée au grand jour. Cela devrait aider le président actuel et son gouvernement à progresser dans la lutte contre la corruption, une lutte que soutient notre pays », poursuit le chef du gouvernement belge.

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, est le premier chef de gouvernement à réagir à l’enquête « Congo Hold-up ». Cette enquête d’envergure mondiale a été révélée ce vendredi par Le Soir et De Standaard en Belgique, avec 17 autres médias coordonnés par le réseau EIC. Plus de 3,5 millions de documents, obtenus par la Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF) et Mediapart révèlent des détournements de fonds publics massifs en faveur du cercle rapproché de l’ancien président de RD Congo et Sénateur à vie, Joseph Kabila.

Le Premier ministre rappelle que la Belgique avait revu ses aides pour la RDC au cours du dernier mandat de Joseph Kabila. M. De Croo était ministre de la Coopération au développement entre 2014 et octobre 2020 : « En réponse aux signaux inquiétants que nous recevions de plus en plus au sujet du régime Kabila et en raison notamment de la détérioration du contexte politique et de la rupture de confiance entre les autorités et la population, notre pays avait déjà pris la décision en janvier 2018 de réorienter une partie importante de notre programme d’aide au développement au Congo en faveur de l’aide humanitaire et d’initiatives répondant directement aux besoins les plus urgents de la population congolaise », précise Alexander De Croo. « Après les élections présidentielles seulement, un nouveau programme de coopération provisoire avait été lancé. » La ministre de la Coopération au développement, Meryame Kitir, doit justement se rendre en RDC la semaine prochaine.

Congo Hold-up: la plus grande fuite de données du continent africain

Congo Hold-up, la plus grande fuite de documents sensibles d’Afrique, révèle comment la banque privée BGFI a été utilisée pour détourner des fonds publics et des ressources naturelles de la République démocratique du Congo (RDC), principalement pour l’enrichissement de l’entourage de l’ancien président Joseph Kabila.

Dans le cadre d'un consortium sans précédent de recherche dans l'intérêt général, le réseau de médias European Investigative Collaborations (EIC) et 19 médias de 18 pays différents, dont Le Soir et De Standaard en Belgique, se sont alliés avec un groupe d’organisations non gouvernementales coordonné par PPLAAF. Ensemble, ils ont enquêté sur les documents de Congo Hold-up pendant plus de six mois. De manière indépendante, les médias et les ONG ont procédé à la vérification des faits et aux confrontations, puis ont rédigé leur propre publication.

Les données de Congo Hold-up comprennent plus de 3,5 millions de documents internes de la BGFI, dont des relevés bancaires, des courriels, des contrats, des factures et des dossiers d'entreprise. Les documents comprennent également les détails de millions de transactions bancaires.

Le Soir et ses partenaires de l’enquête Congo Hold-up publieront au cours des prochaines semaines des articles qui exposeront en détail les astuces utilisées par la BGFI et ses clients pour dissimuler la corruption endémique et le détournement de l'argent public en RDC. Ils montreront comment les banques internationales ont échoué à empêcher ces flux d'argent douteux.