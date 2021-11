Aide-ménagères: les négociations sont rompues

"Nous avons même accepté la demande des syndicats d'augmenter l'intervention dans les frais de transport", appuie la CEO de la fédération patronale, Ann Cattelain. "Nous augmentons celle-ci de 20%."

Selon les syndicats, cette augmentation de 20% représente en fait 2 centimes le kilomètre, ce qui porterait le défraiement à 15 centimes le kilomètre entre deux clients, "alors que l'État fixe cette indemnité à 37 centimes".

"Aujourd'hui, il est grand temps que les gouvernements fédéral et régional s'interrogent sur la légitimité de ces entreprises commerciales affiliées à Federgon et l'utilisation qu'elles font de l'argent public", soulignent les représentants des travailleurs. "Pour les aide-ménagères, la coupe est pleine et les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités à l'égard de ces employeurs sans scrupules envers les travailleuses qu'ils occupent."