ATP Finals: Casper Ruud crée la surprise contre Andrey Rublev et complète le dernier carré

L’autre demi-finale opposera le Serbe Novak Djokovic (ATP 1), vainqueur du groupe vert, à l’Allemand Alexander Zverev (ATP 3), 2e du groupe rouge.

En cas de victoire finale, Novak Djokovic rejoindrait le Suisse Roger Federer au nombre de victoire en Masters (6), ce qui, aussi, ferait de lui, à 34 ans, le plus vieux joueur à remporter le Masters, le second de plus de 30 ans après Federer en 2011. Assuré de terminer numéro 1 mondial pour la septième fois (un record), le Serbe a remporté en effet cinq fois le Tournoi des Maîtres, en 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015.