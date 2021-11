Golf: Detry et Pieters provisoirement 13e à Dubaï

Jeudi, Thomas Pieters avait connu une entame de tournoi absolument catastrophique : quatre bogeys sur les neuf premiers trous, avant de se ressaisir sur le « back 9 » et d’y aligner quatre birdies pour un seul bogey. Vendredi, l’Anversois a connu une journée absolument radieuse en inscrivant six birdies sur sa carte dépourvue du moindre bogey ! Avec un total de cinq coups sous le par, il est passé de la 40e à la 13e place. « Jouer en début de journée est un avantage car le vent se lève au fil de la journée. Les greens sont parfaits le matin. Si le putt est bon, la balle tombe à chaque fois », a lancé Pieters au micro de Canal + à l’issue de sa journée qui lui a permis de remonter à la 13e place provisoire et partagée par six autres joueurs.

Départ manqué vendredi pour Detry

Parmi ceux-ci, on retrouve Thomas Detry, qui réside depuis une petite année à Dubai. Auteur d’un départ idyllique jeudi (5 birdies) malheureusement tempéré par un double bogey sur le 18e trou, le Bruxellois a malheureusement une deuxième journée nettement moins enthousiasmante quand il a encaissé trois bogeys sur les cinq premiers trous ! Cinq birdies sont heureusement venus compenser ce départ manqué, et c’est comme ça qu’il s’est retrouvé à cette très honorable 13e place partagée, à 5 coups sous le par.