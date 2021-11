Congo Hold-up

La plus grande fuite du continent africain révèle comment la banque privée BGFI a été utilisée pour détourner des fonds publics et des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, principalement pour l’enrichissement de l’entourage de l’ancien président Joseph Kabila. « Le Soir » et 18 autres médias ont enquêté à partir de plus de 3,5 millions de documents (dont les détails de millions de transactions) obtenus par PPLAAF et Mediapart. Une enquête coordonnée par le réseau European Investigative Collaborations.