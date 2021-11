Comité de concertation: ce que dit l’arrêté royal sur le télétravail et les masques

Et voici comment se justifie cette décision : « Considérant qu’il ressort également de l’avis du GEMS du 14 novembre 2021 que l’incidence pour l’ensemble du territoire belge est la plus élevée chez les enfants de 7 à 12 ans ; que dès lors l’abaissement de l’âge pour le port du masque obligatoire à l’âge de dix ans se justifie et permet d’éviter l’adoption de mesures plus restrictives ; qu’il convient d’autre part de prendre en compte le bien-être et le développement des enfants plus jeunes, et que, pour cette raison, la limite d’âge a été fixée à dix ans. »