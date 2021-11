Hamilton-Verstappen: l’escalade se poursuit

Les Commissaires sportifs de la FIA auront mis 22 heures pour juger que les images prises depuis la voiture de Max Verstappen quand celui-ci avait résisté à une attaque de Lewis Hamilton au 48e tour du GP du Brésil, au point de voir les deux voitures sortir de la piste, n’étaient pas « significatives ».

Aucune action n’a donc été menée, et le classement du championnat reste en l’état, avec le Néerlandais qui conserve 14 points d’avance sur son rival au moment d’aborder le GP du Qatar ce week-end. Cette « inaction » promet de ne pas calmer les débats, chaque pilote y ayant été de son interprétation des faits. Et du côté des écuries, Toto Wolff (Mercedes) et Christian Horner (Red Bull) ont acté par leurs déclarations que les luttes d’influence et autres coups bas allaient encore pleuvoir en cette saison.