Le nouvel objectif de l’Union Saint-Gilloise : le titre de champion d’automne!

L’Union championne d’automne, ce n’est plus utopique. En tout cas, Felice Mazzù y croit, et en a fait son nouvel objectif. Ce titre honorifique pourrait être décerné à l’USG dans trois rencontres, voire plus tôt, les Unionistes possédant quatre points d’avance sur leurs poursuivants, l’Antwerp et le FC Bruges, à l’aube de cette quinzième journée. Pour ce faire, les Saint-Gillois devront bien prester à Ostende ce dimanche, contre OHL vendredi prochain et face à Saint-Trond le 3 décembre. Trois équipes totalement abordables sur papier. Deux victoires sur ces trois prochains matches assureraient le titre de champion d’automne aux hommes de Mazzù.

Mais ce dimanche, ce n’est pas l’adversaire qui fait peur au coach saint-gillois. C’est plutôt la façon dont ses troupes vont réagir face à la médiatisation croissante autour du club. Une médiatisation qui dépasse désormais nos frontières car même le prestigieux quotidien espagnol Marca s’est intéressé cette semaine à la fabuleuse épopée du matricule 10. « J’ai une question à poser à mes joueurs : est-ce qu’on est prêt à gérer tout ce qui est en train de se passer autour de nous ? Cette question, je la leur reposerai dans le vestiaire avant de monter sur la pelouse face à Ostende. Sont-ils mentalement capables de continuer à prester comme ils le font depuis le début de la saison ? Ou bien est-ce que toute cette médiatisation va leur amener une énergie négative, et leur apporter un sentiment d’être ce qu’ils ne sont, au final, pas ? J’attends des réponses ce dimanche ! »