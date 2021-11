Proche-Orient: Israël aurait transmis des dossiers falsifiés à Washington

Dans la guerre de onze jours qui a opposé Israël au Hamas en mai dernier, la destruction de la tour Jalaa a été l’un des symboles les plus forts. Le 14 mai dernier, l’immeuble a été frappé par une bombe préventive, indiquant aux habitants d’évacuer dans l’heure. A l’intérieur, il y avait les bureaux de médias de notoriété mondiale, l’agence de presse américaine AP et la chaîne qatarie Al-Jazeera, qui s’empressent de contacter les responsables de la communication de l’armée israélienne pour leur signaler ce qui semble être une erreur. Mais les militaires passent outre, affirmant que l’endroit est utilisé par les services de renseignement du Hamas, et opèrent la frappe.