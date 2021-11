Pourquoi les boîtes de nuit peuvent organiser une dernière soirée sans mesure renforcée

Les boîtes de nuit ne vont pas devoir refermer, un mois et demi après leur sortie d’un an et demi de coma. Leur fermeture avait été envisagée, mais ce sont plutôt les mesures de prudence qui ont été renforcées. En plus du Covid Safe Ticket, il faudra réaliser un autotest à l’entrée de l’établissement ou danser avec le masque.