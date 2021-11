Cesc Fabregas dévoile les secrets de la méthode Antonio Conte: «Il me disait littéralement où faire une passe»

Cesc Fabregas, ancien international espagnol qui a côtoyé Conte à Chelsea a tenté de décrypter la méthode de l’Italien au micro de SkySports. « Je pense qu’à l’époque d’Antonio, j’ai appris à connaître pour la première fois quelqu’un qui sait exactement ce qu’il veut », a expliqué l’ancien joueur du Barça. « C’était comme aller à l’école. Je vous assure qu’il vous dira exactement ce qu’il faut faire. Du gardien jusqu’à ce que vous marquiez un but. Vraiment tout. Et c’était complètement différent de ce à quoi j’étais habitué jusque-là. C’était donc très difficile pour moi au début. Beaucoup de courses, une intensité élevée, de longues séances tactiques… »

Et Fabregas a pourtant évolué sous les ordres d’un certain Guardiola au Barça : « J’ai eu des entraîneurs comme Pep Guardiola, qui pratiquaient un jeu de possession de balle mais où vous aviez pas mal de liberté. Avec Conte, il n’y a pas une telle liberté. Il m’a littéralement dit où faire une passe. Je veux dire… J’avais 29 ans à l’époque et j’étais professionnel depuis 13 ans. J’avais participé à toutes les finales et j’en avais gagné beaucoup. Et ce type va me dire où donner une balle. »