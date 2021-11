Énergie: pour atteindre la neutralité carbone en 2050, l’Europe doit tripler son rythme de développement de l’éolien et du solaire

A l’heure où notre pays doit décider s’il éteint ou pas définitivement ses réacteurs nucléaires, Elia, le gestionnaire belge du réseau de transport électrique haute tension (GRT), s’est projeté jusqu’en… 2050 pour tenter de vérifier si l’Europe serait capable, à cette échéance, de couvrir l’ensemble de ses besoins énergétiques avec des sources de production renouvelables. Conclusion : arriver au bout de la route vers la neutralité carbone est possible, mais pas forcément facile.

Pour faire les projections de cette étude baptisée Roadmap to net zero, Elia s’est basé sur deux scénarios, qui prévoient tous les deux que la demande européenne d’énergie va globalement baisser – grâce notamment aux efforts d’efficacité et de sobriété énergétiques et aux développements technologiques –, mais qu’à l’intérieur de cette demande globale, la part de l’électricité va augmenter.