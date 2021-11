Sclessin ne fait plus peur… qu’au Standard!

Sclessin a souvent été un enfer pavé de très mauvaises intentions pour les équipes qui osaient s’y aventurer et avaient hâte d’en repartir. Le Standard y a obtenu, régulièrement, des moyennes exceptionnelles, dont celles signées lors des deux dernières saisons couronnées d’un titre national, flirtant avec les 90 % des points pris en championnat à domicile : 88,2 % sous la direction de Michel Preud’homme en 2007-2008 et 88,9 % sous celle de Laszlo Bölöni douze mois plus tard, pour fêter les 9e et 10e sacres liégeois. En plus d’être devenu the place to be, le rendez-vous de tous ceux qui souhaitaient assister, au-delà du match de football, à un spectacle unique en tribunes, le stade Maurice Dufrasne était alors une forteresse inexpugnable, ou presque.