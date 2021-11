Manifestation nationale: la 4e vague est sanitaire, mais aussi sociale

Le rendez-vous est fixé au jour de la Saint-Nicolas. Le 6 décembre, à l’appel de la CSC et de la FGTB, les manifestants défileront à Bruxelles sur la jonction Nord-Midi pour réclamer des mesures en faveur du pouvoir d’achat et des libertés syndicales. Un souci de plus pour le gouvernement ; certainement pas une surprise. Car à bien y regarder, alors que monte la 4e vague de la pandémie et que le politique se focalise sur les indicateurs sanitaires, le baromètre social signalait cette dégradation du climat.

