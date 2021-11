Le magnifique parcours de l’Union cette saison en championnat fascine à l’étranger: «La dernière sensation du football européen!»

La formidable success-story de l’Union cette saison en D1A – promus, les hommes de Felice Mazzu occupent la tête du championnat devant le champion en titre brugeois – commence à faire du bruit hors de nos frontières. En Espagne, le célèbre quotidien espagnol Marca a ainsi consacré un long papier au club bruxellois, se montrant particulièrement dithyrambique à son égard. « Le sud de Bruxelles est le dernier miracle du football européen. Le surprenant leader a été promu après 48 ans au purgatoire et occupe aujourd’hui la première place du classement avec un noyau modeste. Devant les meilleures équipes belges que sont le Club de Bruges, le Racing Genk ou encore son voisin à Bruxelles, le Sporting d’Anderlecht. Les deux joueurs qui composent leur attaque sont de magnifiques joueurs. Deniz Undav compile dix buts et huit passes décisives, tandis que Dante Vanzeir a marqué neuf fois et distribué cinq passes décisives. Et ce dernier vient d’être appelé par le sélectionneur de l’équipe nationale belge Roberto Martínez, réalisant ses débuts sous le maillot des Diables contre le pays de Galles. »

« L’adversaire est l’invité d’une fête »

Davantage que la réussite sportive, c’est surtout l’ambiance dans les tribunes du stade Joseph Marien qui est saluée par le journal madrilène. « Ce qui est vraiment exceptionnel, ce n’est pas tant ce qu’il se passe sur le terrain, mais en dehors. Comment le football est vécu dans les tribunes. Des fans de toutes nationalités et professions se retrouvent. Pas d’insultes ou de chants contre le rival. L’adversaire est l’invité d’une fête du football. »