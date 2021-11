Vaccination des soignants: accord au fédéral après un psychodrame

Les vice-Premiers se sont réunis durant treize heures vendredi pour sortir du bras de fer sur les sanctions contre les soignants anti-vaccin. Un accord est finalement intervenu, après un long conflit entre le PS et Ecolo d’une part et les autres partis de l’autre, réunis derrière le Premier ministre.

Treize heures. Après treize heures de discussions, le Conseil des ministres restreint (kern) est finalement parvenu à un accord sur les sanctions à infliger au personnel soignant qui se déroberait à l’obligation vaccinale, dont l’entrée en vigueur est prévue le premier janvier prochain.

Voici ce qui a finalement été acté aux alentours de 21h15.

Entre le premier janvier et le 31 mars 2022, les soignants qui refusent le vaccin seront suspendus – sauf si une fonction adaptée est possible – et ils pourront bénéficier du chômage pour force majeure ou du chômage complet s’ils renoncent à leur contrat.