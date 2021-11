Vaccination des soignants: psychodrame au gouvernement fédéral

Dix heures. Après dix heures de discussions, le Conseil des ministres restreint (kern) n’est toujours pas parvenu à s’entendre sur les sanctions à infliger au personnel soignant qui se déroberait à l’obligation vaccinale, dont l’entrée en vigueur est prévue le premier janvier prochain. La réunion s’éternise. Le mot crise n’est pas prononcé, mais certains présidents de parti ne voient pas d’issue à ce bras de fer interminable.

Rien ne laissait présager cet atterrissage en catastrophe. Lundi, plusieurs cabinets annonçaient un accord prévoyant que le personnel récalcitrant serait suspendu entre janvier et avril, en touchant le chômage temporaire, puis serait licencié au premier avril, avec ouverture du droit au chômage. Un accord obtenu au bout de plusieurs heures de discussions, durant lesquelles PS et Ecolo étaient parvenus à adoucir la sanction, en forçant la période transitoire entre janvier et avril.