Bourse de Bruxelles - Huitième baisse consécutive pour un BEL 20 toujours à la traine

Notre indice confirmait une huitième séance consécutive de baisse en terminant à 4.231,19 points en baisse de 1,09 pc avec 13 de ses éléments dans le rouge. Ceux-ci étaient emmenés par le poids-lourd KBC (74,86) avec une chute de 4,27 pc, Ageas (47,11) et AB InBev (51,86) reculant de 1,65 et 0,35 pc. Umicore (44,54) et Aperam (44,89) abandonnaient de même 1,44 et 1,60 pc, Solvay (104,35) et arGEN-X (253,90) abandonnant 2,34 et 2,38 pc alors que UCB (102,45) et Galapagos (45,37) remontaient de 0,15 et 2,51 pc. Proximus (16,39) et Telenet (30,92) avaient ramené leurs pertes à 0,67 et 0,58 pc, Bpost (7,49) étant par ailleurs repartie de 2,53 pc à la hausse.

Ackermans (145,90) et GBL (100,95) valaient 1,49 et 1,27 pc de moins que jeudi, Sofina (401,00) regagnant par contre 1,73 pc en compagnie des immobilières Aedifica (115,20) et WDP (41,40), positives de 1,59 et 2,27 pc.