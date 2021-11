Energie: des consommateurs bientôt mieux protégés

Du côté des ministres et de la secrétaire d’Etat, on rappelle notamment que « ces dernières semaines, les plaintes se sont multipliées au sujet des augmentations automatiques de la facturation anticipée, même pour les contrats fixes ». Concrètement, le client conservera le droit de refuser une modification de la facture d’acompte, tandis que les conditions de calcul des acomptes devront être explicitement approuvées par le fournisseur et le consommateur En outre, lorsqu’un contrat variable sera résilié, le fournisseur ne pourra pas répercuter les paiements pour une année entière. Lorsqu’un consommateur ayant un contrat d’électricité ou de gaz variable exercera son droit de résiliation après six mois, il ne sera plus possible de facturer la totalité de la redevance fixe, mais uniquement au prorata du nombre de jours de livraison. Cette mesure s’appliquera à partir de juillet 2022 et à toutes les résiliations d’un contrat qui a déjà duré 6 mois.

Enfin, les personnes qui ne sont plus éligibles au taux social seront également mieux protégées. Si une personne cesse d’être éligible au tarif social, le fournisseur devra lui accorder le produit le moins cher de son portefeuille, en lui donnant un aperçu des produits actifs et en lui renvoyant au site web du comparateur de prix du régulateur régional.

La part fédérale transformée en droit d’accise

Par ailleurs, le Conseil des ministres doit également décider de mettre en place un suivi permanent et une étude annuelle qui comparera les prix avec ceux des pays voisins, suivie d’un avis au gouvernement « pour sauvegarder la concurrence et le pouvoir d’achat ».

Dans les faits, l’avant-projet de loi dispose que la ministre de l’Energie doit faire en sorte que la part fédérale sur la facture d’électricité et de gaz n’augmente pas par rapport à l’année de référence 2021. Dans ce surcoût fédéral, on retrouve notamment la surcharge pour l’éolien offshore et, à partir de 2025, l’obligation de service public imposée à Elia dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité – les subsides aux capacités de production électriques alternatives, dont les centrales au gaz, octroyés pour compenser la fermeture de Doel et Tihange. Le gouvernement entend de la sorte respecter sa promesse de ne pas répercuter sur les consommateurs le coût de la sortie du nucléaire. Formellement, pour rendre cela possible, la part fédérale sera transformée en droits d’accise spéciaux sur le gaz et sur l’électricité, qui sont plus faciles à ajuster.

L’avant-projet de loi prévoit en outre que la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg) réalisera une étude annuelle sur l’évolution des différents postes de la facture d’électricité et de gaz, en les comparant à d’autres pays. Après avoir obtenu l’avis du Conseil Consultatif du Gaz et Electricité et du Conseil Central de l’Economie, la Creg rendra un avis au ministre avec des recommandations « qui préservent la compétitivité des entreprises et le pouvoir d’achat des citoyens ». C’est la mise en place d’une « norme énergétique », attendue depuis de nombreuses années.