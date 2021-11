Bruxelles: la raison de la panne d’électricité dans plusieurs communes est connue

Une panne d’électricité a touché une partie de Jette, Ganshoren et Koekelberg.

Une panne d’électricité a eu lieu dans la commune de Jette dans la région de Bruxelles-Capitale. La situation devrait revenir à la normale vers 23h50. Les raisons de cette panne sont les suivantes, selon Sibelga :

« Des travaux d’excavation ont fait qu’un troisième câble Elia a heurté un câble Elia ce matin. Elia est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité du réseau à haute tension qui alimente Bruxelles à travers 48 postes à haute tension. Sibelga prend le relais de ces postes à haute tension pour alimenter notre ville en électricité. Ce défaut a été immédiatement réparé par un câble de rechange d’Elia. Malheureusement, en début de soirée, un défaut s’est produit sur ce câble de rechange. En conséquence, l’un de ces postes à haute tension est devenu sans électricité et toutes les cabines à haute tension sous-jacentes dans certaines parties des communes de Koekelberg, Ganshoren, Jette et Laeken ne sont plus alimentées. »