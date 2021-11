Wout van Aert revient au cyclocross à partir du 4 décembre, avec 12 courses au programme

Wout van Aert débutera sa saison de cyclocross le samedi 4 décembre à l’occasion de la manche du Superprestige à Boom, a confirmé vendredi son équipe Jumbo-Visma. Au total, son programme comprend douze épreuves.

« Après une saison sur route réussie, van Aert s’est préparé tranquillement pour ses premières courses dans les labourés », peut-on lire sur le site de la formation WorldTour. Van Aert, 27 ans, participera à la manche de la Coupe du monde à Anvers le dimanche 5 décembre. Le week-end du 11 et 12 décembre, il participera à l’Ethias Cross à Essen et à la course de Coupe du monde de Val di Sole en Italie. Le championnat de Belgique le 9 janvier à Middelkerke est un objectif important pour celui qui est l’actuel champion de Belgique en titre, qui visera un cinquième titre, et qui aussi porteur du maillot noir-jaune-rouge sur route. La décision de savoir si Wout van Aert participera aux championnats du monde à Fayetteville, le 30 janvier aux Etats-Unis, sera prise après le championnat de Belgique.