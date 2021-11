La Belgique, un des pays importateurs de Champagne qui s'est le mieux maintenu en 2020 (2)

Les 16.200 vignerons champenois ont au total expédié 244 millions de bouteilles de par le monde en 2020. "Dès avril 2020, on a su que les performances économiques de la Champagne seraient calamiteuses", précise d'emblée Charles Goemaere, directeur général du Comité Champagne. De fait, les chiffres, tant en volumes qu'en chiffre d'affaires (4,2 milliards d'euros), ont baissé de 17%, soit la plus grosse baisse jamais enregistrée, mais les vignerons s'attendaient à bien pire.

Ainsi, avec une importation de 6,8% de toute la production champenoise, le Plat Pays n'a accusé qu'une perte de 1,9% en volume en 2020, important un total de 9 millions de bouteilles (de 75 cl), pour une valeur totale de 142 millions d'euros. Les bruts non millésimés (91%) constituent toujours la part la plus importante des breuvages expédiés vers la Belgique mais les rosés (+11,6%) et les cuvées de prestige (+2,6%) gagnent encore un peu plus de terrain.

Le secteur avait initialement prédit cinq à dix années pour retrouver les chiffres de 2019, mais les tendances déjà disponibles pour 2021 sont toutefois "extrêmement positives", les vins de Champagne affichant une hausse de 23% d'exportation dans l'Union européenne depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2019.

Si les trois dernières années ont signé des "millésimes exceptionnels", 2021 a été "une année éprouvante pendant laquelle les vignerons ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Elle a été la plus catastrophique depuis 1981 en raison des aléas climatiques: gel, grêle et pluies diluviennes, responsables de l'arrivée du mildiou et de la perte de 25 à 30% des récoltes", a précisé M. Goemaere.

Les 33.000 hectares de la Champagne, dont l'aire géographique est délimitée depuis 1927, compte 360 maisons et 130 coopératives. Il s'agit de la première AOC (appellation d'origine contrôlée) viticole mondiale en valeur, présente dans 190 pays. Le champagne représente 9% en volume de la consommation mondiale de vins effervescents et 33% en valeur. En outre, le vignoble champenois, ce n'est que 0,5% des terres viticoles à l'échelle mondiale et 4% du vignoble français.