OHL-Seraing, deux «satellites» bien différents

Via le rachat du matricule de Boussu Dour, Seraing est lié au FC Metz depuis 2013. OH Louvain a été sauvé par Leicester City en 2017. Même si bon nombre de clubs belges ont réalisé des synergies avec des entités étrangères, c’est peut-être à Seraing et à Louvain que la collaboration est la plus marquée. La plus profonde devrait-on dire. Pourtant elle semble différente. « Il n’y a même rien de comparable », si l’on en croit Benjamin Boulenger, Louvaniste lors de la saison 2017-2018.