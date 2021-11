GP du Qatar: Lewis Hamilton porte au Qatar un casque en défense des minorités (photo)

Le Britannique Lewis Hamilton portait vendredi, lors des essais du Grand Prix du Qatar, un casque avec les couleurs du drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT, après avoir évoqué la question des droits de l’Homme dans les pays du Golfe.

HAMILTON Lewis (gbr), Mercedes AMG F1 GP W12 E Performance, portrait helmet, casque, during the Formula 1 Ooredoo Qatar Grand Prix 2021, 20th round of the 2021 FIA Formula One World Championship from November 19 to 21, 2021 on the Losail International Circuit, in Lusail, Qatar - F1 - QATAR GRAND PRIX 2021 © PanoramiC ! only BELGIUM ! - Photo News