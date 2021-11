«La casa de Babel», la chronique européenne du «Soir»: ici, chacun a sa recette pour sauver la planète

Deux fois par mois, retrouvez la chronique européenne du « Soir » proposée par Elodie Lamer. L’UE, c’est 27 chaises à table, 27 réalités, autant d’intérêts particuliers et d’ambitions pour la maison commune. Un vivier idéal pour les malentendus. Et une bonne raison de les relativiser.

Quand on veut se donner bonne conscience et fouiller les sites de streaming à la recherche d’un documentaire, on tombe rapidement sur La Roumanie indomptée. Où l’on apprend l’existence d’une biodiversité quasiment sans égale en Europe, notamment dans l’immense delta du Danube. On serait tenté de conclure que Bucarest serait un ardent moteur de textes européens qui auront un impact sur l’avenir de la planète, à l’image de la Slovénie, vent debout contre les pesticides car les abeilles y sont une fierté nationale (il existe un apiculteur pour cent habitants).