SC Charleroi: se relever pour continuer à regarder vers le haut

Pour la première fois de la saison, le Sporting de Charleroi était complètement passé à côté de son sujet à l’Union Saint-Gilloise (4-0), pour sa dernière sortie d’avant trêve internationale. « On a repartagé les images pour comprendre ce qui s’est passé et tourner la page. On sait pourquoi on n’a pas été bon, mais maintenant on avance et on se concentre sur le match au Cercle », pointait Edward Still ce vendredi. Il espère forcément relancer la machine sambrienne ce samedi, mais il sait que ce ne sera pas une mince affaire.

1 Le Cercle vaut bien mieux que son classement