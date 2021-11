Ken Follet face à un monde qui s’emballe

Que représente la Belgique dans le concert des nations ? Pas grand-chose, à en croire le nouveau roman de Ken Follett, Pour rien au monde. A en croire, du moins, Pauline Green, présidente des Etats-Unis : « Je suis le leader du monde libre, avait-elle déclaré. Pourquoi devrais-je perdre trois heures à bavarder avec le roi des Belges ? »

Elle a, il est vrai, d’autres sujets de préoccupation. Pippa, sa fille adolescente, se rebelle contre la discipline à l’école – tout à fait elle au même âge, doit reconnaître Pauline. Son mari, Gerry, ami plutôt qu’amant, semble s’éloigner progressivement de leur couple. Et Gus Blake, conseiller à la Sécurité nationale, cache de plus en plus mal qu’il est amoureux de sa patronne, par ailleurs sensible à son charme.