Coloscopie routinière: un examen à faire régulièrement chez les personnes à risque

Ce vendredi, on apprenait que le 46e président des Etats-Unis allait subir dans la journée une coloscopie – appelée aussi colonoscopie. Alors que son bilan de santé ne semblait rien présager de mauvais – Joe Biden ne fume en effet pas, ne boit pas et a reçu sa troisième dose de vaccin contre le covid en septembre –, l’annonce de cette intervention a suscité des inquiétudes. Pas de quoi s’affoler pour autant selon Julia Collot, médecin et assistante en médecine interne au CHL du Luxembourg, puisque la coloscopie en question était annoncée comme « routinière » par la Maison-Blanche, c’est-à-dire dans le cadre d’un dépistage du cancer du côlon.