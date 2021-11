Pénuries: comment le covid réduit la disponibilité des objets de notre quotidien

A cause de la pandémie, la production et le transport mondiaux de marchandises se sont grippées. Il en résulte des pénuries dans les rayons des magasins à l’approche des fêtes et du Black Friday.

Pourrai-je gâter mes enfants comme il se doit pour la Saint-Nicolas ? Recevrai-je ma nouvelle voiture à temps ? Trouverai-je tous les cadeaux désirés par mes proches pour le réveillon de Noël ? Voici des questions qui trottent dans l’esprit des consommateurs en cette fin d’année marquée, à l’image des derniers mois, par des délais de disponibilité rallongés – voire des pénuries – de produits non-alimentaires. Ces angoisses d’acheteurs plutôt nantis – ceux sous le seuil de pauvreté ont certainement d’autres préoccupations plus vitales – sont alimentées par les nombreux récents échos de flambées des prix des matières premières, d’usines asiatiques à l’arrêt et de ports débordant de containers et de bateaux. Cela parle tout autant aux commerçants. D’un récent sondage mené par le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) auprès de 256 détaillants, il ressort que 70 % d’entre eux disent devoir composer avec des délais de livraison de plus de deux mois, ce qui affecte leur chiffre d’affaires.