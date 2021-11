Coupe Davis: les matchs de poules à Innsbruck se dérouleront à huis clos

Les matches de tennis des groupes C et F des Finals de la Coupe Davis (25-30 novembre), prévus à Innsbruck, se tiendront sans spectateurs. Ce huis clos s’explique par le lockdown en Autriche, consécutif à la pandémie, qui débutera le lundi 22 novembre.

La France, la Grande-Bretagne et la République tchèque sont présentes dans le groupe C. L’Allemagne, l’Autriche et la Serbie s’affronteront dans la poule F. Madrid et Turin doivent également accueillir des rencontres de cette Coupe Davis.