Vaccination des soignants: ce que contient l’accord au fédéral

Les vice-Premiers se sont réunis durant treize heures vendredi pour sortir du bras de fer sur les sanctions contre les soignants anti-vaccin. Un accord est finalement intervenu, après un long conflit entre le PS, Ecolo et les autres partis.

Lundi, il avait été annoncé qu’un accord prévoyant que le personnel soignant ne souhaitant pas se faire vacciner serait suspendu entre janvier et avril, touchant le chômage temporaire pour ensuite être licencié. Plus tard dans la semaine, le PS s’est positionné finalement contre une obligation au seul personnel soignant.

Voici ce qui a finalement été acté aux alentours de 21h15.

L’accord prévoit plusieurs périodes. La première étant comprise entre le 1er janvier et le 31 mars. Le soignant ou la soignante non vacciné.e sera suspendu, sauf si un emploi de manière adaptée est possible. La personne concernée touchera le chômage de force majeure.