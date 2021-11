La pique de Georges-Louis Bouchez sur l’accord de vaccination du personnel soignant

Après des heures et des heures de discussion, le niveau fédéral a trouvé un accord concernant la vaccination obligatoire du personnel soignant. Le président du MR a ironisé la situation.

Après 13 heures de discussion, un accord a été trouvé au niveau fédéral concernant l’obligation de vaccination du personnel soignant. Lundi, il avait été annoncé qu’un accord prévoyant que le personnel soignant ne souhaitant pas se faire vacciner serait suspendu entre janvier et avril, touchant le chômage temporaire pour ensuite être licencié. Plus tard dans la semaine, le PS avait finalement pris un autre cap et s’était positionné contre une obligation au seul personnel soignant.

Là-dessus, Georges-Louis Bouchez a ironisé l’accord : « Y a-t-il un accord ? Je pense qu’il est plus sage d’attendre le bureau du PS de lundi pour en être certain… On ne sait jamais. »