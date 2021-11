Grégoire Delacourt: «Cet enfant qui était moi et qui avait été massacré»

Avec L’Enfant réparé, Grégoire Delacourt renoue avec l’enfant qu’il fut. Et qui a été blessé, violenté, massacré comme il dit, par son père, et éloigné, en silence, par sa mère. Ce livre est d’une lucidité impitoyable. L’auteur refait son propre parcours, de l’enfance perturbée, incomprise, intranquille, à l’écriture réparatrice. Du déni familial endossé comme une armure à la lumière de la révélation, quand il a compris qu’il n’était pas le responsable mais la victime de cette enfance. Il a fallu huit livres pour que Grégoire Delacourt puisse enfin écrire ce neuvième, qui le libère, le rafistole, le répare. « Il ne s’agit pas de guérison, dit-il : mais de remise en état de marche. On boîte, on a mal encore, mais on peut avancer. »