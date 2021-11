Les retrouvailles avec Olive

Elizabeth Strout offre un rôle en or à son personnage principal dans Olive, enfin (une traduction étonnante de Olive, again), et c’est la deuxième fois. Olive Kitteridge , paru en 2008 et traduit en 2010, avait obtenu entre-temps le Prix Pulitzer. On comprend qu’elle se soit attachée à cette femme. Les retrouvailles sont chaleureuses, bien que l’intransigeance d’Olive la fasse parfois passer pour une emmerdeuse.