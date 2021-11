La Pléiade de l’ésotérisme

C’était le temps du Matin des Magiciens, le livre de Jacques Bergier et Louis Pauwels, et de la revue Planète. On explorait les civilisations disparues, l’occultisme, l’alchimie, les sociétés secrètes, l’ésotérisme, tout un fatras de connaissances ou de pseudo-connaissances qui eut un succès fou. Le livre, paru en 1960, se vendit à plus d’un million d’exemplaires. La revue, lancée en 1961 et terminée en 1971, dont le slogan était « Rien de ce qui est étrange ne nous est étranger ! », eut des pics de vente mensuelle à 100.000 exemplaires. La science-fiction, le fantastique, le réalisme fantastique étaient à leur apogée. Dan Brown, le Da Vinci Code et les autres sont les héritiers de cette époque passionnée par ce qu’on ne voyait pas. Quelque part, le complotisme aussi.