BNXT League: Mons s’impose sur le parquet du Brussels au bout du suspense

Après trois défaites consécutives en championnat, Mons a mis un terme à sa spirale négative en s’imposant au Brussels grâce à un excellent Emmanuel Nzekwesi (23 points et 8 rebonds). Pendant 40 minutes, les deux équipes se sont rendues coup pour coup même si les Bruxellois prenaient une dizaine de points d’avance dans le courant du troisième quart (59-48). Mais les visiteurs ne lâchaient rien pour aller chercher une victoire au bout du suspense (85-88).

Beaucoup de suspense également entre Limburg United et Louvain. Si les Louvanistes avaient encore la victoire entre leurs mains avant la dernière action, un rebond offensif converti par Jonas Delalieux (19 points et 8 rebonds) à la dernière seconde offrait la victoire aux Limbourgeois (34-34 et 72-71).