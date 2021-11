Jim Harrison, le seul, l’authentique

Cinq ans et demi après sa disparition, on s’était fait à l’idée que Jim Harrison ne viendrait plus nous dévergonder. Rendez-vous à jamais les virées dans les bouges du Michigan en compagnie de Chien Brun ou du détective Sunderson, les parties de pêche sur la Yellowstone River, dans le Montana, les repas pantagruéliques dans sa casita de Patagonia, Arizona. Tout semblait dit et publié.

Et puis voilà que notre homme nous envoie de l’au-delà, aux bons soins de Flammarion, La Recherche de l’au thentique : un recueil de textes inédits ou publiés dans divers journaux et magazines entre 1972 et 2015. Point de fiction mais chez ce poète, la « réalité » – ou l’idée qu’il s’en faisait – la dépasse allègrement. La pêche, la chasse, la bouffe, ses chiens, son pick-up, ses voyages ou les tétralemmes du bouddhisme, tout devient littérature sous sa plume acérée.