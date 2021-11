Coronavirus: toutes les règles qui changent ce samedi

Le port du masque est désormais obligatoire pour toute personne dès l’âge dix ans dans tous les lieux intérieurs, y compris dans l’horeca lorsque le client n’est pas assis à table ou au comptoir. Il l’est également pour les collaborateurs, les organisateurs et le public lors d’événements (y compris les marchés de noël et villages d’hiver), de représentations culturelles ou autres, de compétitions et entraînements sportifs, et de congrès, ainsi que les événements de masse, peu importe le nombre de personnes présentes.

Le Comité de concertation a laissé aux Communautés le soin de se prononcer sur le port du masque à l’école primaire. Ce ne sera pas le cas côté francophone, alors que, côté néerlandophone, celui-ci est déjà imposé en 5e et 6e année depuis le 8 novembre.

Pour les discothèques et dancings, le port du masque est obligatoire sauf lorsque l’accès est organisé avec utilisation d’autotests négatifs certifiés, et ce dès que l’accord de coopération applicable le permettra.

Les seuils maximaux pour l’organisation des événements accessibles au public ou privés sans Covid Safe Ticket (passe sanitaire) sont en outre abaissés à 50 personnes en intérieur et 100 personnes en extérieur. Les entités fédérées, les gouverneurs et les bourgmestres peuvent imposer l’utilisation du Covid Safe Ticket pour tous les événements accessibles au public sur leur territoire, ou abaisser les nombres minimaux.