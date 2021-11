Les chiffres fous de Facebook et Instagram en Belgique

Facebook et Instagram, les deux géants du groupe Meta, comptent actuellement 8,3 millions d’utilisateurs de 13 ans et plus en Belgique, selon les données de la start-up belge spécialisée dans le profilage d’audiences SoPRISM rapportées par Sudinfo samedi.

Parmi ces utilisateurs, 3,2 millions sont inscrits sur les deux réseaux sociaux, 4,2 millions n’ont qu’un profil Instagram et 7,3 millions n’ont qu’un profil Facebook.

Plus nombreuses au sein de la population, les femmes dominent dans les deux réseaux mais Instagram est beaucoup plus féminin (53,7%) que Facebook (50,7%). Le premier est plus «jeune» que le second puisque les deux tranches d’âge les plus représentées y sont les 25-34 ans (28,5%) et les 18-24 ans (23,5%). Sur Facebook, il s’agit des 25-34 ans (21,9%) et des 35-44 ans (19,2%).