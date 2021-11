Le Standard veut enfin gagner à domicile: voici la composition probable des Rouches face à Eupen

La confrontation contre Eupen semble tomber à point nommé : les Pandas ont lâché du lest ces dernières semaines après un départ en boulet de canon. Car si les Liégeois restent sur 4 partages, le bilan eupenois est encore plus maigre : 1 petite unité en autant de rencontres. Il n’y aura donc pas d’excuse valable ce soir en cas de contre-performance rouche. D’autant que Luka Elsner s’approche dangereusement d’un triste record codétenu par feu Michel Pavic (1985) et Yannick Ferrera (2015).

Pas non plus d’excuse au niveau de l’effectif : seul Tapsoba est blessé et donc absent côté liégeois, tandis que Hugo Siquet et Ameen Al-Dakhil louperont le déplacement à Gand le week-end prochain en cas d’avertissement. A Eupen, le grand absent se nomme Nuhu, suspendu, en plus du gardien Himmelman, retenu en Allemagne. Stefan Krämer devra également se passer de Poulain, Magnée, Koné et Magee, tous quatre blessés.