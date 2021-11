Alexander De Croo: «Si on n’avait pas près de 90% des adultes vaccinés, on serait en lockdown depuis plusieurs semaines»

Tout d’abord, il a défendu le bien-fondé des décisions prises par le Comité de concertation. « Un bon équilibre entre ce qui est scientifiquement nécessaire et ce qui est judicieux et équilibré » assure-t-il en nuançant les recommendations, plus sévères, des experts du GEMS. « Nous préférons garder les salles de sport ou les boîtes de nuit ouvertes, mais avec plus de précautions. »

Avant de rappeler la virulence très importante du variant delta. « L’année passée, on se battait contre le Covid-19, aujourd’hui, en quelque sorte, on se bat contre le Covid-21. Ce n’est plus le même virus. Et si on n’avait pas près de 90 % des adultes vaccinés, on serait en lockdown depuis plusieurs semaines. »