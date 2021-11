Kris Luyckx, l’avocat de Dejan Veljkovic, prévient : «Les conséquences pour l’Union Belge seront manifestes»

L’avocat a réagi quelques heures après la décision du tribunal de première intance de Bruxelles d’annuler les suspensions de son client Dejan Veljkovic. Luyckx a ainsi d’ores et déjà fait s’avoir que l’agent de joueurs réclamerait d’importants dommages et intérêts.

D’abord reconnus coupables d’avoir été impliqués dans l’affaire des matches truqués révélée par l’opération « Main propres », les agents de joueurs Dejan Veljkovic et Walter Mortelmans ont obtenu gain de cause après avoir introduit un recours en annulation. Le verdict de la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS) est donc nul et seul un éventuel pourvoi en cassation pourrait une nouvelle modifier la donne.

HLN rapporte que Mortelmans et Veljkovic avaient la ferme intention d’annuler leur interdiction d'exercer leur métier au sein du football professionnel par l'URBSFA. « Mon client n'a pas pu travailler comme agent pendant trois ans. Il y aura une demande de dommages et intérêts de plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'euros », a déclaré Kris Luyckx, l’avocat de Veljkovic au quotidien flamand. Pour lui, les conséquences pour l’Union belge seront donc « manifestes ». Luyckx estime que son client a été victime d’une « chasse aux sorcières » : « Le juge a établi très clairement que les droits de la défense de mon client ont été gravement violés. »