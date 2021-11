FC Barcelone : Ousmane Dembélé en retard à l’entraînement… il a confondu les horaires

Le joueur français du FC Barcelone, Ousmane Dembélé est habitué à faire parler de lui mais pas toujours pour les bonnes raisons. Le joueur se serait présenté en retard à l’entraînement de mardi matin. Il pensait que l’entraînement était planifié pour l’après-midi et non en matinée. C’est déjà le deuxième retard pour Ousmane Dembélé depuis l’arrivée de Xavi sur le banc du club Catalan.

D’après la chaîne espagnole TV3, Ousmane Dembélé se serait présenté à l’entraînement du FC Barcelone ce mardi mais en retard. En cause ? L’attaquant français pensait que l’entraînement devait se dérouler en après-midi et non au matin. Ses coéquipiers, qui ne le voyaient pas arriver, ont décidé de l’appeler sur son téléphone portable. L’ancien rennais aurait rétorqué qu’il s’était trompé de planning. Il a évidemment présenté ses excuses lors de son arrivée au centre d’entraînement.

Retards à répétition

Ce retard est déjà le deuxième depuis l’arrivée de Xavi en Catalogne. Le 12 novembre, le joueur était arrivé avec trois minutes de retard à l’entraînement. C’est donc le deuxième retard en l’espace de huit séances d’entraînement. Xavi, le nouvel entraîneur du FC Barcelone a imposé des règles strictes pour que le club retrouve une discipline et de meilleures couleurs.