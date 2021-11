Toujours une quarantaine de magasins Mestdagh en grève, avant une conciliation mardi

La grève est menée en front commun syndical (CNE et Setca). Des mouvements sociaux avaient déjà émaillé les magasins du groupe cette semaine, notamment en région liégeoise et verviétoise.

Le point le plus crucial de la colère des travailleurs est la surcharge de travail. Pour la CNE, le problème se situe dans le recours trop fréquent par Mestdagh à des contrats précaires, comme de l'intérim et des jobs étudiants, ce qui finit par alourdir la charge de travail du personnel engagé à plus longue durée.