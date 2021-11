D1A: le SC Charleroi se fait peur, mais s’impose au Cercle Bruges (1-2)

Le SC Charleroi a su rebondir après avoir été sèchement battu à l’Union avant la trêve internationale. Les Zèbres se sont imposés 1-2 sur la pelouse du Cercle Bruges ce samedi dans le cadre de la 15e journée de D1A.

Premier tir carolo dans la rencontre et c’était directement but. Ryota Morioka récupérait le cuir à la hauteur du rond central avant de progresser sur le terrain. Pas attaqué, le meneur de jeu japonais entrait dans le rectangle et déclenchait une frappe croisée qui trompait Thomas Didillon (3e, 0-1).