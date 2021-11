Premier League : Chelsea, sans Lukaku, déroule face à Leicester (vidéo)

La période est difficile pour Leicester. Le club de Castagne et Tielemans s’est incliné à domicile face à Chelsea ce samedi après-midi. Castagne a joué tout le match et n’a pas pu éviter la défaite des Foxes, 3-0.

Chelsea s’est imposé 3-0 face à Leicester. Alors que Lukaku ne s’est toujours pas remis de la blessure, les Blues n’ont eu besoin que six minutes pour inscrire deux buts en première mi-temps. Ruediger et Kanté ont inscrit leur but en première temps. Finalement, Pulisic a conclu la rencontre avec un troisième but à la 71ème minute.

Avec cette victoire, les Blues confortent leur première place avec 29 points en 12 matchs de Premier League. Leicester de son côté, s’enfonce de plus en plus dans la crise et pointe à la douzième place avec 15 petits points.